Tablet con Android 13 a META' PREZZO: applica il CODICE PROMO Amazon

Sei alla ricerca di un tablet ideale sia per i tuoi progetti lavorativi che per il divertimento a casa? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo super conveniente! Si tratta del Tablet con Android 13 Blackview, oggi disponibile su Amazon a soli 129 euro grazie ad un codice promozionale del 50% di sconto da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche del Tablet con Android 13 Blackview

Il Tablet con Android 13 Blackview è dotato di tecnologia Memory Expansion, che aggiunge 4GB di memoria espandibile ai 2GB di RAM per un’elaborazione più veloce e il supporto di un’ampia gamma di app.

Allo stesso modo i 64GB di ROM offrono spazio in abbondanza per un’ampia gamma di video, foto e app, oltre a trasferimenti di file, foto e altro. Per avere ancora più spazio di archiviazione, la scheda di memoria TF è espandibile fino a 1 TB.

Il tablet è dotato di sistema Android 13 e di sistema Doke sviluppato internamente da Doke per un uso più sicuro dei dati di accesso. Inoltre sfrutta la connessione Wi-Fi 6 ultraveloce che ha maggiore capacità e minore latenza rispetto al 5G Wi-Fi.

Il display HD 1280×800 assicura immagini realistiche e una riproduzione dei colori di qualità. In più il disposotivo ha uno spessore di 9,8 mm e un peso di 520 grammi, che lo rendono facile da trasportare inserendolo in borsa o nello zaino.

