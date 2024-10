Tablet con Android 14 scontatissimo al -40%: oggi lo paghi solo 66€

Sei alla ricerca di un tablet funzionale ma economico allo stesso tempo? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Parliamo del Tablet con Android 14 Yicty, oggi disponibile su Amazon a soli 66 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Tablet con Android 14 Yicty: specifiche tecniche e funzionalità

Il Tablet con Android 14 Yicty è dotato dell’innovativo processore stabile a 8 core con una frequenza massima di 2,0 GHz che promuove la velocità di esecuzione del programma e la mobilità per la navigazione in Internet. Inoltre, utilizzando il sistema operativo Android 14, è in grado di migliorare le prestazioni, la sicurezza della privacy e la fluidità di qualsiasi tipologia di operazione.

Anche la connettività è sempre garantita in quanto la tecnologia WiFi 6 copre entrambe le bande di frequenza a 2,4 GHz e 5 GHz offrendo una connessione più veloce, sicura e a risparmio energetico, mentre il Bluetooth 5.3 migliora la velocità di risposta e l’affidabilità della comunicazione. In più la funzionalità Widevine L1 supporta lo streaming video ad alta definizione e più fluido su varie piattaforme.

Questo modello dispone di 8 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e supporta l’espansione fino a 1 TB tramite scheda TF così da fornire tutto lo spazio di cui hai bisogno per archiviare qualsiasi tipologia di file ed averli sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

