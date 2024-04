Tablet di ULTIMA GENERAZIONE a MENO DI 60 EURO: l'occasione è UNICA

Amazon ha appena lanciato una promozione speciale su un tablet che puoi sfruttare ovunque e qualsiasi occasione! Parliamo del DOOGEE U9 Tablet, oggi disponibile a soli 59 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’occasione è davvero unica!

DOOGEE U9 Tablet: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il DOOGEE U9 Tablet da 10 pollici viene fornito con 64 GB di ROM e supporta anche l’espansione TF fino a 1 TB. In questo modo hai più spazio di archiviazione per scaricare giochi e app, archiviare foto, video, file musicali e altro ancora.

È dotato di un display IPS ad alta risoluzione 1280×800 con un comodo rapporto dello schermo 16:10 e colori brillanti. Inoltre ha superato la certificazione di protezione degli occhi TÜV Rheinland, supporta Widevine L1 quindi potrai guardare video su Disney+, Amazon Prime Video e Hulu in qualsiasi momento.

Il dispositivo si caratterizza per una batteria di grande capacità da 5060 mAh per soddisfare le tue esigenze di vita quotidiana, lavoro e intrattenimento. I più è dotato di un’interfaccia Type-C che semplifica la ricarica.

Ha una doppia fotocamera, così puoi comodamente scattare foto, catturare e registrare momenti meravigliosi e condividerli con amici e familiari. La connettività non è da meno in quanto supporta WiFi 6: il segnale WiFi è più stabile con una velocità di trasmissione più rapida e un maggiore risparmio energetico. Inoltre, il tablet è dotato di Bluetooth 5.0 e di un jack per cuffie da 3,5 mm, offrendoti un’esperienza musicale wireless coinvolgente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.