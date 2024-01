Tablet formidabile 12GB+1TB e Android 13 a soli 84 euro! In omaggio anche TASTIERA e Mouse

Oangcc ha ideato il Tablet A9 con schermo 10 pollici, sistema operativo Android 13, 5G WiFi, 12GB+128GB(TF 512GB/1TB), Octa-Core, Processore 2.0 GHz, batteria da 8000mAh, Schermo Widget, Parental control, in aggiunta Tastiera+Mouse. Oggi puoi prenderlo a soli 84,29 euro!

Tablet Oangcc: le caratteristiche

A9 Tablet è dotato dell’ultimo sistema operativo Android 13 del 2024, certificato GMS e fornisce accesso completo a un’ampia gamma di app Google ed esegue facilmente una varietà di funzioni. Ha anche il controllo parentale mode e Kids Space APP, ti consente di passare da una modalità bambino all’altra per una navigazione più sicura. A9 supporta i widget dello schermo e gli schermi divisi intelligenti. Il tablet Android 13 incorpora una RAM interna più grande da 12GB (6+6) e un potente processore Octa-core a 2.0GHz, estremamente veloce nell’archiviazione e indipendente per un funzionamento più fluido, e supporta anche l’archiviazione ROM da 128GB, espandibile a 512GB/1TB aggiungendo una scheda SD. Lo spazio di archiviazione di grande capacità può essere utilizzato per installare vari programmi di gioco, archiviare immagini e grandi produzioni audiovisive.

8000 mAh di batteria, si può godere di lunghe ore di lettura, musica e film.Tablet A9 supporta 2.4GHz e 5G connessione WiFi, se siete in un luogo pubblico o privato con solo 5G WiFi o a casa con 2.4GHz WiFi, si può facilmente collegare per ottenere una maggiore efficienza. Dotato di risoluzione FHD per offrire colori più veri e immagini più nitide; fotocamere da 5MP + 8MP per videochiamate e lezioni online; doppi altoparlanti per offrire una qualità audio più chiara e forte durante la visione di film e l’ascolto di musica. Contenuto della confezione: Tablet A9 Android 13, custodia protettiva, pellicola protettiva, manuale utente, tastiera Bluetooth, ecc.

Oangcc ha ideato il Tablet A9 con schermo 10 pollici insieme a mouse e tastiera. Oggi puoi prenderlo a soli 84,29 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.