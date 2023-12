Tablet Lenovo Tab M9: MENO di 100€!

Eccolo! Un ottimo tablet a meno di 100€! Sembra impossibile? Beh, non lo è! Ecco il device più interessante di oggi: il Lenovo Tab M9. Il prezzo? Solo 99€ grazie allo sconto Amazon del 10%. Un device onesto, di ottima qualità, perfetto per chi non vuole spendere molto, ma ha necessità di avere sempre a disposizione un dispositivo estremamente portatile.

Tablet Lenovo a prezzo top: ecco il Tab M9

Lenovo è sinonimo di qualità. Non è da meno nemmeno con il suo Tab M9. Si tratta di un prodotto da primo prezzo, molto interessante, dal display ampio e dalle ottime doti tecniche.

Ovviamente, non aspettatevi prestazioni da top di gamma, ma il processore MediaTek Helio G80 è sicuramente un’unità perfetta per il gioco light, la consultazione web oltre che per far esprimere al meglio il dispositivo.

A bordo troviamo 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna. La memoria è espandibile attraverso microSD. Si tratta di una dotazione più che sufficiente per immagazzinare i propri file più importanti, per gestire tutti i vari processi delle applicazioni e per rendere fluido il sistema operativo.

A bordo troviamo ovviamente Android con Play Store: l’accesso alle vostre app preferite è garantito! Il display è il punto forte del device: ben 9 pollici con risoluzione HD e aspetto di forma di 16:9. Si tratta di una configurazione perfetta per le operazioni quotidiane alle quali sarà destinato il device. Non manca una doppia fotocamera per garantire il supporto alle videochiamate con i servizi compatibili con Android. La connettività via cavo è garantita da una porta USB-C.

Il prezzo del tablet Lenovo Tab M9 vi convincerà: oggi il dispositivo costa solo 99€ grazie allo sconto del 10%. Si tratta di una promo da non perdere proposta da Amazon. Il device è perfetto per chi cerca un tablet economico, ma non vuole rinunciare alla qualità. Incluso nel prezzo, c’è anche l’alimentatore oltre che una pratica custodia di protezione.

