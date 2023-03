Tablet OUTLET su Amazon: chi l'ha detto che i migliori costano un occhio?

Tra le Offerte Amazon di questo periodo un occhio di riguardo lo meritano anche i tablet, non solo per la qualità intrinseca di quelli in offerta, ma proprio per il prezzo con i quali vengono proposti. Prezzi in alcuni casi davvero super vantaggiosi, da sfruttare adeguatamente per poter fare un affare assicurandosi un device magari potente e versatile a pochi euro. Anche in questo caso noi abbiamo voluto selezionare alcuni per aiutavi nella scelta. Ma bando alle ciance, e iniziamo.

Tablet Winsing

Un tablet Winsing è proprio ciò che fa al caso tuo, a maggior ragione oggi che Amazon te lo fa prendere a soli 70€ con una mega offerta. Una cifra talmente bassa che spesso non ci compri nemmeno un tablet da 8”. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Tablet YUMKEM

A maggior ragione ora che su Amazon c’è un’offerta di quelle perfette per l’occasione: con appena 79€ puoi infatti portarti a casa questo interessante dispositivo, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime. Col suo display da 10.1″, la RAM da 4 GB e la ROM da 64 GB, rappresenta un buon compromesso tra prestazioni, qualità e costo.

Blackview Tab 12

Se sei alla ricerca di un tablet super efficiente che si adatti a ogni tua esigenza, sia essa di studio che di lavoro e intrattenimento ma che non costi troppo sei capitato nel posto giusto. Oggi su Amazon abbiamo scovato questo interessantissimo Blackview Tab 12 che, con display da 10” e 4GB RAM + 64GB ROM, è proprio ciò che fa al caso tuo. Si tratta di un top di gamma sotto ogni aspetto, che nonostante il prezzo basso ti fa vivere un’esperienza premium. Vai su Amazon, quindi, e prendilo in offerta a soli 84 euro.

Tablet Goodtel G2

Il tablet G2 sta avendo un’ottimo successo in termini di vendite. Questo gioiellino da 10 pollici è dotato letteralmente di tutto e di più, dalla custodia alla penna touch screen, alla pellicola protettiva, passando a caricabatterie, cuffie e adattatore OTG. E complice anche il prezzo molto al di sotto del suo reale valore di mercato, su Amazon è diventato presto uno dei best buy. La cosa, pensiamo noi, deve aver scatenato le ire di qualcuno, ma come acquirenti a noi poco importa: anzi, se anche tu vuoi fare un affare, lo trovi adesso in super sconto al prezzo ufficiale di 96 euro. Ti basta spuntare la voce Applica coupon 15€ per avere lo sconto finale.

Samsung Galaxy Tab A7

E’ stato uno dei protagonisti delle ultime settimane, in particolare nei giorni del Black Friday. Ora il Samsung Galaxy Tab A7 sta forse per prendersi un periodo di pausa dalle scene, visto che l’alto numero di unità vendute sembra aver svuotato i magazzini, anche di Amazon. Di fatto, le poche copie rimaste le trovate ancora in offerta a soli 146€ anziché a 239,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen)

Con un corpo interamente in metallo e un design ultramoderno, Tab M10 FHD Plus di seconda generazione si distingue nel panorama dei tablet. Lo schermo Full HD da 26,16 cm (10,3″) e i due altoparlanti con Dolby Atmos ti offrono momenti di intrattenimento davvero coinvolgenti.

HUAWEI MatePad T 10s

Display da 10.1 pollici 1920×1200 (FHD) , Fotocamera anteriore da 2MP e 5MP Fotocamera Principale per registrare tutti i tuoi preziosi ritardi. HUAWEI MatePad T 10s Tablet offre un maggiore comfort per gli occhi per il tuo uso quotidiano grazie alla certificazione TÜV Rheinland che garantisce luci blu ridotte.

