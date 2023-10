L'OFFERTA che attendevi è finalmente arrivata: tablet Samsung quasi regalato!

Da tempo stai dando un’occhiata a volantini, notifiche e alle app nella speranza che il prezzo del tablet che tanto vorresti sia finalmente calato? Ma passano le settimane e non sei ancora riuscito ad accaparrartelo? Beh oggi hai l’occasione di portare a casa il Samsung Galaxy Tab A7 Lite con il 37% di sconto! Quindi lo paghi solo 125 euro! Vuoi qualche specifica tecnica subito per convincerti? Per esempio il fatto che sia di 8.7 Pollici, che abbia il Wi-Fi, la RAM da 4 GB, una Memoria da 64 GB, il sistema operativo Android 11 e un elegante colore Grigio. Si tratta di un tablet recente, uscito nel 2021 e con una vantaggiosa Versione italiana.

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite: le caratteristiche

Oltre a tutto quanto già accennato nell’incipit, aggiungiamo che questo tablet ha un display da 8,7, con colori vividi e realistici, che ti permetteranno di vedere i video in modo immersivo. Aggiungendoci il fatto che abbia una cornice ridotta al minimo, che offre un rapporto schermo-corpo più elevato, al contempo senza aumentare le dimensioni del tablet. Quindi tutto essenziale e funzionale al tuo scopo! Molto interessante poi il fatto che tu possa navigare facilmente con una mano sola. Il menù movimenti e gesti ti consente di tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale, il tutto scorrendo semplicemente con il pollice.

Ma non solo video, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite vanta doppi altoparlanti Dolby Atmos, i quali ti offrono un suono stereo incredibilmente ricco! Così potrai lasciarti ulteriormente coinvolgere da quanto stai vedendo o dalla musica che stai ascoltando. Importante poi il fatto che sia dotato di memoria integrata da 64GB che ti consente di salvare video, foto e file ad alta risoluzione! Per quanto concerne l’autonomia, parliamo di una batteria da 5,100mAh così anche quando passi molto tempo fuori casa o hai tante cose da guardare, non dovrai preoccuparti che si scarichi tra le mani!

Insomma, il Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite è uno straordinario device mobile che oggi paghi solo 125 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.