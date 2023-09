Con soli 119 euro porti a casa questo splendido Tablet!

Il Tablet è il giusto compromesso tra un notebook e uno smartphone, quindi occupa molto meno spazio del primo ma è più confortevole del secondo. Purtroppo spesso i prezzi sono proibitivi, ma grazie a un Coupon di 80 euro potrai pagarlo solo 119,99 euro! Parliamo del sorprendente tablet Teclast P40HD, con sistema operativo Android 13, schermo da 10.1 Pollici, una combo 16GB RAM+128GB ROM (estendibile fino a 1TB) che lo rende molto fluido nell’utilizzo e capiente, una connettività 4G LTE/SIM+5G WiFi. E ancora, processore T606 Octa-Core 2GHz, risoluzione del monitor FHD 1920×1200 IPS, fotocamera da BT5.0/Camera 13MP, batteria da 6000mAh. Ma anche GPS, OTG, presa Type-C. Il tutto aggiornato al 2023! Bello anche il colore, un accattivante grigio polvere.

Tablet TECLAST P40HD: caratteristiche tecniche

Il Tablet TECLAST P40HD è dotato del più recente sistema operativo Android 13 (certificazione GMS), ma anche di una ottimizzazione Ai più intelligente, e nuove funzionalità come la nuova modalità touch dei gesti, così come del processore UNISOC T606, che raggiunge i 2,0 GHz. Importante poi la combinazione 16GB RAM (8GB LPDDR4 + 8GB memoria espandibile) e 128GB ROM. Ma con una Micro SD puoi espandere la memoria fino 1TB.

Il tablet ha una risoluzione FHD 1920×1200 IPS e combina le tecnologie T-color per migliorare il colore e i dettagli delle immagini. La tavoletta tattile, utilizzando un processo a 12 nm, è in grado di ridurre efficacemente la generazione di calore mantenendo elevate le prestazioni. Utilizza un touch screen a G+G ad alta sensibilità, offre un’esperienza tattile più precisa. Supporta anche Beidou e navigazione GPS ecc. Tablet P40HD supporta chiamate di rete e accesso Internet standard TDD + FDD 4G. La batteria da 6000 mAh ti consente un’autonomia di circa 8-9 ore. Bene anche la fotocamera HD 13MP+5MP. Non male anche l’audio, essendo dotato di doppi altoparlanti e chip di amplificazione intelligente per una qualità del suono ancora migliore.

Insomma, un tablet incredibile che sfruttando il coupon di 80 euro mettendo una semplice spunta, ora paghi solo 119 euro! Ma è inutile dirti che dovresti affrettarti!

