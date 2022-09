tado° lancia i termostati intelligenti smart Black Edition e Dark Mode

Oggi tado° annuncia la sua Black Edition del Termostato Intelligente e della modalità Dark, vincitori dell’IF Design Award, per l’app tado°. Con il Termostato Intelligente Black Edition, l’azienda offre ai suoi utenti un nuovo modo per completare il loro design d’interni e accentuare il gusto personale, dopo aver collaborato con la community. Grazie a questo prodotto, i clienti possono avere una notevole riduzione della loro bolletta del riscaldamento, in media passeranno da 1.560€ a 1.170€. Considerando gli attuali costi energetici, i termostati intelligenti tado° si ripagano da soli entro 6 mesi di utilizzo.

La collaborazione con la community di tado°

Insieme alla community, tado° ha lavorato a una soluzione per consentire a più persone di sposare le funzionalità intelligenti fornite dai termostati tado°, completando al contempo le necessità personali e le scelte di interior design. Dopo cicli di feedback, un display scuro è stata una delle funzionalità più richieste.

Per consolidare il nuovo prodotto, tado° annuncia anche l’arrivo ad ottobre 2022 della modalità dark sull’app tado°.

Gli utenti hanno richiesto questa versione non solo per motivi estetici, ma soprattutto per risparmiare la batteria del telefono, e per un maggiore comfort quando si controlla la temperatura di notte in ambienti poco illuminati. Grazie al contrasto e ai colori modificati in modalità scura, l’app tado° completa il Termostato Intelligente Black Edition o qualsiasi altro prodotto tado° esistente.

Disponibilità

Il Termostato Intelligente Black Edition sarà disponibile in Starter Kit nelle varianti cablata e wireless, oltre che in versione standalone, e verrà lanciato ad ottobre in tutti i paesi europei al prezzo di 249,99 euro per lo starter kit wireless o 219,99 euro per lo starter kit con cavo. La modalità dark inizierà ad essere diffusa tra gli utenti di tado° tramite un aggiornamento dell’app nel mese di ottobre e potrà essere attivata nelle impostazioni del dispositivo su iOS e Android.

