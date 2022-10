Tappetino di Ricarica Wireless ad un PREZZO INCREDIBILE

Avete da poco comprato comprato uno degli iPhone di ultima generazione? Perché non sfruttarlo al meglio allora e approfittare di una delle Offerte Esclusive Prime di Amazon per prendervi un tappetino di ricarica wireless di Belkin che adesso può essere acquistato a 11,99€. Davvero un ottimo sconto se pensiamo che inizialmente costava 49,95€ (-76%).

Questo dispositivo vi permetterà di ricaricare tranquillamente il vostro smartphone semplicemente appoggiandolo sopra la basetta, senza dover cercare sempre il cavo ed inserirlo. Oppure volendo potrete ricaricare anche le vostre cuffiette bluetooth, visto che quelle di ultima generazione dispongono della tecnologia Qi per permettere una ricarica rapida fino a 7,5 W.

Inoltre il tappetino per la ricarica wireless è anche molto piccolo, grazie infatti alle sue dimensioni contenute (‎18 x 11 x 5.5 cm) riuscirete tranquillamente a posizionarlo ovunque vorrete, senza la paura che possa ingombrarvi troppo sulla scrivania o sul comodino. Altrimenti potrete portarvelo dietro in qualunque viaggio farete, inserendolo in una semplice tasca.

Come ultimo punto da tenere in considerazione al momento dell’acquisto, Belkin è molto impegnata nella sostenibilità, sia cercando di ridurre l’uso di plastica monouso e sia creando un packaging per i propri prodotti responsabile e con il minimo impatto ambientale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.