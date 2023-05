Tappetino mouse XXL con luci RGB, il prezzo è irrisorio su Amazon

Un tappetino XXL RGB è il prodotto perfetto per gli appassionati di gaming che vogliono migliorare le loro prestazioni. Se non ne hai ancora uno, rimedia subito perché ci vuole proprio. Oltre a garantirti sicurezza, ti offre un feeling totalmente diverso quando trascini il mouse, rendendo la tua prestazione anche migliore.

Lo trovi adesso su Amazon a soli 14,99€ grazie alla straordinaria promozione del 52% di sconto. Aggiungilo al tuo carrello e completa l’acquisto il prima possibile per non perderti questa fantastica promozione.

Se attivi un abbonamento Amazon Prime lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Il tappetino mouse XXL è l’accessorio essenziale per gamers e appassionati di tecnologia

Se stai cercando un tappetino per mouse che offra un’esperienza di gioco allo stesso tempo confortevole e alla moda, questo è la scelta migliore. Con una base antiscivolo ideale per il gioco e massimizzare le tue performance, è la soluzione perfetta se cerchi un modello affascinante, resistente ed ergonomico.

Nel formato 80×30 centimetri è perfetto per coprire una vasta aerea della tua postazione. Non dovrai preoccuparti di finire fuori dai confini durante una partita e sarà ottimo per qualsiasi tipo di gioco che richiede movimenti ampi e precisi. Inoltre, è facile da pulire e resistente al calore.

La caratteristica principale è la luce a LED RGB che lo circonda. Puoi optare tra 10 modalità di illuminazione in modo da scegliere quella che più si abbina al tua postazione e al tuo stile. Basta collegare il connettore al tuo computer tramite presa USB e scegliere l’illuminazione tramite il pulsante.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito su Amazon il Tappetino XXL RGB allo straordinario prezzo di 14,99€ grazie allo sconto del 52%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.