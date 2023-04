Tastiera da gaming Acer Nitro al MINIMO STORICO su Amazon

La tastiera TKL di Acer Nitro è la compagna ideale nelle avventure da gaming più impegnative. Con un generoso form factor e un controllo totale dell’illuminazione, si pone ai vertici della categoria rispetto al prezzo a cui viene venduta. Te ne parliamo oggi perché su Amazon la trovi in offerta a 34,64 euro, il suo nuovo minimo storico. L’articolo è spedito e venduto da Amazon, quindi se hai l’abbonamento Prime puoi anche beneficiare della spedizione gratuita.

Tastiera TKL Acer Nitro al minimo storico

Fino a 4 livelli di luminosità, 3 zone e altrettante modalità preimpostate trasformano la tastiera TKL Acer Nitro alla sera in una piccola astronave. Oltre al vantaggio di poter controllare in autonomia l’illuminazione, con questa superba tastiera da gaming ti assicuri una precisione fuori dal comune, grazie all’anti-ghosting per 19 tasti. Perché se è vero che le sessioni di gaming possono durare per ore e ore, è altrettanto vero che ogni azione può essere vitale per la sopravvivenza nel gioco. A tutto questo aggiungici poi un generoso form factor dell’80%, che ti consente di avere uno spazio maggiore per muovere il mouse.

Non è poi così difficile quindi capire il motivo per cui la tastiera Acer Nitro sia un oggetto di autentico culto tra gli appassionati di gaming, soprattutto per le nuove generazioni. Vuoi rimanere escluso dalla lista?

Aggiungi al carrello ora la scintillante tastiera Acer Nitro e porta le tue sessioni di gaming a un livello superiore. Oggi è la giornata giusta per farlo, visto che la tastiera TKL si trova al suo minimo storico su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.