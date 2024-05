Tastiera da Gaming Logitech: oggi in SCONTO grazie all'OFFERTA a tempo

Quando sei addentrato nel mondo del gaming, sei sicuramente a conoscenza del fatto che praticamente ogni dettaglio può essere rilevante. Ancora per pochissime ore su Amazon è disponibile con una clamorosa offerta a tempo la tastiera cablata Logitech G G713, disponibile sulla piatta forma di e-commerce con un ottimo sconto del 13%, che abbassa il prezzo finale d’acquisto a 119,00€.

Tastiera Logitech da Gaming: acquistala oggi grazie a un super sconto

La tastiera da gaming Logitech G713 offre un’illuminazione RGB LIGHTSYNC completamente personalizzabile, che ti permette di creare l’atmosfera perfetta per ogni sessione di gioco. Puoi scegliere infatti tra milioni di colori e effetti luminosi, sincronizzando l’illuminazione con il resto del tuo setup gaming per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. I nuovi switch lineari GX Brown garantiscono una sensazione di pressione fluida e silenziosa, ideale per le lunghe sessioni di gioco. Il feedback tattile sarà sempre preciso, per un controllo perfetto su ogni movimento.

Dispone di un supporto integrato per tastiera che assicura una posizione ergonomica durante le tue sessioni di gioco più intense trovando la posizione più confortevole per le tue mani e polsi e riducendo l’affaticamento generale. Grazie alla sua compatibilità universale, puoi godere delle sue prestazioni avanzate sia su Windows che su Mac, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni, indipendentemente dal sistema operativo che preferisci.

Acquista subito questo prodotto su Amazon: è disponibile ancora per poche ore sulla piattaforma di e-commerce con un ottimo sconto a tempo del 13%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a 119,00€. Approfittane prima che l’offerta scompaia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.