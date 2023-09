Tastiera e trackpad per iPad 10 in sconto IMPERDIBILE!

I possessori di iPad 10 spesso cercano l’alternativa perfetta agli accessori di Apple. Logitech, da sempre, propone soluzioni all’altezza e sempre più economiche delle proposte di Apple. Questo è il caso anche dell’accessorio di oggi: la tastiera Logitech Rugged Folio per iPad 10 oggi è in sconto Amazon al 22% in meno rispetto al prezzo di listino. Il prezzo promozionale è quindi di 128,65€! Occasione da non perdere assolutamente!

L’immancabile accessorio per i possessori di iPad 10

Grazie ad un iPadOS sempre più orientato alla produttività, chi possiede un iPad 10 probabilmente vorrà acquistare un prodotto come una tastiera smart con tanto di trackpad. L’accessorio originale Apple ha un prezzo molto elevato che, per molti clienti, è probabilmente quasi proibitivo. Fortunatamente il mercato è pieno di alternative, spesso anche migliori delle originali.

In particolare, la Logitech Rugged Folio per iPad 10 è senza dubbio l’alternativa perfetta per chi intende risparmiare, acquistando ugualmente un prodotto di primissimo livello.

Il prodotto di Logitech assolve perfettamente il ruolo di custodia: l’aggancio al device è molto saldo e, oltre questo, è resistente a eventuali cadute accidentali oltre che a colpi involontari. La connessione della tastiera all’iPad avviene attraverso lo Smart Connector di iPad 10 proprio come l’accessorio originale dell’azienda di Cupertino.

La tastiera è in materiale plastico molto morbido: agevola la digitazione e, allo stesso tempo, è impermeabile. Anche nel caso in cui dovessero accidentalmente cadere acqua o altri liquidi, non sarà compromesso il suo utilizzo.

Grazie allo stand presente sulla parte posteriore, una volta montata la custodia a bordo, non ci saranno problemi nel posizionare correttamente il proprio iPad su scrivanie e tavoli per scrivere testi e utilizzare il dispositivo come un piccolo notebook. Sicuramente, rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, quella di Logitech è la più valida.

Il motivo sta anche nel prezzo. Al momento la Logitech Rugged Folio per iPad 10 è in sconto del 22% su Amazon. Il prezzo di listino viene quindi abbattuto di 36,35€ portando quindi questo accessorio a 128,65€. Insomma, è da acquistare subito!