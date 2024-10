Tastiera Retroilluminata Logitech: ottimizza la postazione di lavoro con una spesa minima

Ottimizza al massimo la tua postazione di lavoro con la Tastiera Retroilluminata Logitech MX Mechanical! Oggi questo gadget tech di ultima generazione è disponibile su Amazon a soli 139 euro con un mega sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima!

Tastiera Retroilluminata Logitech MX Mechanical: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Retroilluminata Logitech MX Mechanical è un piccolo portento della tecnologia che ti permetterà di rendere più efficiente che mai la tua postazione di gioco o di lavoro.

In primis presenta tasti tattili silenziosi per un flusso di lavoro fluido e con meno rumore, così da poterla utilizzare in qualsiasi ambiente senza arrecare il minimo disturbo. Inoltre ha una dimensione full size con un layout ergonomico per una digitazione comoda e precisa anche dopo ore e ore di utilizzo.

La modalità di utilizzo risulta più semplice che mai soprattutto grazie all’illuminazione intelligente: questo vuol dire che i tasti retroilluminati si illuminano nel momento in cui le mani si avvicinano alla tastiera wireless e si regolano automaticamente in base alle diverse condizioni di luce.

Tra l’altro, sfruttando il software Logi Options+ è possibile personalizzare i tasti funzione, assegnare effetti di retroilluminazione, abilitare Flow per controllare più PC o dispositivi e altro ancora per ottimizzare ancora di più il suo utilizzo.

