Con questo mini PIANOFORTE a TASTIERA scontato ti sentirai come il pianista sull'oceano!

RockJam Go 25 Key è uno straordinario pianoforte a tastiera portatile, funzionante sia con cavo USB che in modalità wireless tramite Bluetooth. E’ dotata, tra le altre cose, di MIDI Keyboard Controller con 8 Drum Pad Retroilluminati e 8 Manopole. Grazie al Black Friday la paghi il 43% in meno, quindi 49,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tastiera RockJam Go 25 Key: le caratteristiche

Scopriamo le caratteristiche della Tastiera RockJam Go 25 Key. Offre una produzione musicale portatile completa e una soluzione di beat maker, guidata da una batteria ricaricabile integrata con 25 pulsanti sensibili alla velocità della tastiera per la produzione in studio. Stick audace a 4 vie ottimo per il controllo dinamico del tono e della modulazione, nonché un arpeggiatore incorporato con risoluzione, intervallo e modalità regolabili.

8 modalità ​​in stile MPC con nota ripetuta e intera a livello di programmazione, grilletti di campioni e controllo Virtual Syntesizer o DAW. Comando completo dei tuoi strumenti virtuali e pulsanti FX -8 360, l’ottimizzazione dei controlli di synth e altro ancora. Puoi scegliere sia di utilizzarlo in modalità wireless con Bluetooth sia con cavo USB.

