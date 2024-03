TASTIERA STEELSERIES: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Spesso e volentieri, quando ci ritroviamo ad assemblare un PC completamente ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo è la tastiera, che deve garantire un’ottima corsa dei tasti per il lavoro quotidiano, oltre a rivelarsi funzionale in termini di gaming. Alla luce di questa necessità Amazon ha quindi ben pensato di proporti la tastiera SteelSeries Apex 3 TKL in offerta al sensazionale prezzo di soli 39 euro, con un ottimo 25% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso SteelSeries.

Tastiera SteelSeries: il meglio per il tuo PC

Partiamo prima di tutto dal fiore all’occhiello di questa tastiera, rappresentato dal suo design eccellente, praticamente perfetto per qualsiasi attività che desideri intraprendere. Molto apprezzata in questo caso la certificazione IP32, che assicura la resistenza totale ad acqua e polvere, in modo tale da non preoccuparsi di qualsiasi traccia d’acqua che potrebbe eventualmente cadere sulla sua superficie.

Quello che salta subito all’occhio è sicuramente il form factor privo di tastierino, che permette di riservare più spazio e mobilità al mouse, in modo tale da migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco. La corsa dei tasti è davvero eccezionale, con la massima silenziosità possibile: la compagnia garantisce fino a 20 milioni di pressioni di tasti senza alcun tipo di problema. In più si aggiunge la tecnologia anti-ghosting, che conferisce una precisione totale nella pressione dei tasti.

Una delle funzionalità più interessanti è sicuramente l’illuminazione PrismSync RGB, che ti dà la possibilità nello specifico di scegliere tra milioni e milioni di colori diversi, in modo tale da donare alla tua tastiera un aspetto completamene personalizzato, con degli effetti davvero stupefacenti. Per non parlare dei controlli multimediali dedicati, che ti permettono di regolare diverse impostazioni, tra cui la luminosità e quant’altro.

Ti bastano poco più di 30 euro per portarti a casa una delle migliori tastiere per PC attualmente presenti sul mercato, praticamente perfette per il gaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questa tastiera SteelSeries Apex 3 TKL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.