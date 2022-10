Tastiera Wireless da CAPOGIRO, spunta il coupon e elimina i fili

Non scendere più a compromessi con la tua comodità ma anzi rendi la tua scrivania il posto migliore al mondo. Acquista immediatamente questa fantastica tastiera wireless che potrai utilizzare in ogni dove e soprattutto con tutti i dispositivi che hai in mente.

Grazie al ribasso in corso su Amazon, non devi fare altro che spuntare il coupon per ottenere il prezzo migliore di sempre. Appena €17,84 per completare l’acquisto con un solo click.

Credo che tu lo sappia, ma grazie ai servizi Amazon Prime attivi sul tuo account, la spedizione sono sempre gratuite e veloce su tutto il territorio italiano.

Tastiera wireless eccezionale, non potrei più farne a meno

braccia al suo design è veramente compatto e ultra slim, la puoi sistemare un po’ dove vuoi senza aver preoccupazioni inutili. Si collega il tuo dispositivo sfruttando il micro ricevitore USB che trovi in confezione, ti basta collegare questo piccolo dispositivo per farlo entrare immediatamente in funzione senza necessità di installarla.

Con tutto quello di cui hai bisogno, il layout QWERTY italiano ti permette di digitare in modo fluido e veloce senza alcuna limitazione visto che sono presenti tutti i tasti funzione cui sono stati persino abbinati dei comandi veloci per poter gestire la riproduzione musicale e altri aspetti del tuo computer con un click.

Silenziosa al punto giusto ed ergonomica sotto tutti i punti di vista, anche una batteria che non devi sottovalutare dal momento che riesce a garantirti bene 12 mesi di utilizzo attraverso anche l’auto spegnimento che non manca all’appello. In più, se avessi dubbi, è presente anche un LED che ti dice quando cambiare le batterie che inserisci al suo interno.

Non te lo fare ripetere, non perdere questa occasione, collegati ora su Amazon e spunta il coupon per acquistare la tua tastiera wireless a soli €17,84. Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.