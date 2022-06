TCL lancia in Italia la TV più grande sul mercato: un 98'' della Serie C73

TCL Electronics introduce in Italia il TV dalle dimensioni più grandi sul mercato: il nuovo modello da ben 98” della Serie C73. Adesso, i consumatori italiani potranno vivere un’esperienza cinematografica ancora più immersiva all’interno delle loro case e sentirsi parte integrante di qualsiasi contenuto. Ovviamente uno schermo così grande permette di avere il massimo della tecnologia e della fruibilità visiva anche in contesti diversi da quelli domestici. Infatti, è la soluzione ideale per l’ambiente lavorativo, in showroom di design e luoghi in cui l’innovazione è al centro del business.

TCL, un gigante in salotto (e non solo)

Il nuovo modello TV TCL 98C73 consente agli utenti di espandere la loro esperienza visiva a un livello completamente nuovo, godendo di una visibilità ottimale durante una partita di calcio, un film o una serie TV, restando seduti comodamente sul divano di casa. Per questo motivo, il mercato dei televisori è in continua evoluzione e le dimensioni degli schermi aumentano di anno in anno. In Italia, il mercato dei TV sopra i 70” ha registrato nei primi 4 mesi del 2022 una crescita a volume di oltre 50 punti percentuali rispetto allo scorso anno, segno positivo che ha incentivato l’arrivo del TV 4K più grande mai visto fino ad oggi.

Dotato di piattaforma smart di ultima generazione Google TV, per il meglio dell’intrattenimento domestico, il modello 98C73 vanta un pannello con tecnologia QLED 4K da 120Hz con controllo della luminosità Full Array Local Dimming e un design senza cornici frontali per immagini sempre più immersive ed emozionanti.

Ogni frame deve essere accompagnato dal corretto audio, e per questo motivo, il nuovo TV è equipaggiato del sistema Onkyo 2.1, con subwoofer integrato che permette di ottenere un palcoscenico che avvolga completamente l’utente nella scena. Come gli altri modelli della serie C73, anche il 98 pollici è dotato di Dolby Atmos per offrire un’esperienza sonora ancora più coinvolgente e supporta Dolby Vision IQ e HDR10+ per godere della migliore esperienza di film e serie TV, sia che si utilizzi una piattaforma di streaming o un film Blu Ray. Il TV TCL 98C73 sarà disponibile in Italia a partire da fine giugno, ad un prezzo di 4.999€.