Telecamera da interno? 23€ per un modello TP LINK a 360°

Se stai cercando una telecamera da mettere in casa per tenere tutto sotto controllo, sappi che hai trovato pane per i tuoi denti. La TP LINK C200 è quella che fa al caso tuo. Semplicissima da installare e utilizzare, non ti fa mancare un dettaglio.

Con il ribasso del 20% in corso su Amazon è da acquistare al volo. Portala a casa ora con soli 23€ e non avere ripensamenti.

Le spedizioni, con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Telecamera TP Link, come fai a non amarla

Se stai pensando anche tu di installare una telecamera di sicurezza, allora dovresti considerare seriamente la TP-LINK Tapo C200. E’ modello particolarmente interessante perché offre un buon mix tra qualità e prezzo. Inoltre, è estremamente facile da installare e configurare, il che lo rende ideale anche per chi non ha molta esperienza in questo campo.

Infatti la puoi gestire sia con smartphone che mediante i tuoi assistenti visto che è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

L’obiettivo integrato una visione notturna avanzata e può registrare video ad alta definizione fino a 1080p. Inoltre hai a disposizione due modalità di registrazione: rilevamento del movimento e registrazione continua. Quando si attiva la modalità di rilevamento del movimento, risparmi spazio in memoria visto che lei inizia a registrare video quando viene rilevato un movimento nell’area di copertura.

Come ti anticipavo, poi, riesce a ruotare a 360° su sé stessa per coprire un’area vasta e senza limiti.

Cosa stai aspettando? Acquista immediatamente la tua telecamera su Amazon e non aspettare un secondo in più, soli 23€ se completi l’acquisto ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.