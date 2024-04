Telecamera interna Wi-Fi ad un prezzo ASSURDO: su Amazon BOOM di acquisti

Stai per andare via per il weekend, come al solito? Ma hai sempre paura che qualcuno entri in casa? Beh, pensa che oggi ti porti a casa questa telecamera da interno a solamente 29,99€, invece di 39,99€. Corri adesso su Amazon prima che possa davvero terminare nelle prossime ore.

Non dovrai più avere l’ansia, da oggi il problema è già risolto. Lo trovi su Amazon ad un prezzo top con tanto di sconto shock del 55%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungerla al carrello. Al checkout ti risulterà scontata automaticamente.

Telecamera Wi-Fi interna, 2K, visione notturna

Se qualcuno provare ad entrare in casa tua, tu potrai controllare tutto sempre ed ovunque sarai. Oggi, la storia cambia, vai in vacanza tranquillo, appofitta di questa telecamera davvero economica!

Alta definizione 2K 3MP: cattura ogni dettaglio all’interno della tua casa con video ad alta definizione 2K cristallini con questa telecamera di sicurezza per interni. Su, giù, tutt’intorno: guarda tutto attraverso un’intera stanza o passaggio con il campo visivo pan/tilt con intervallo orizzontale di 360° e verticale di 114°.

Rilevamento e notifica istantanea: ricevi notifiche push istantanee quando viene rilevato un movimento o una persona, iscriviti a Tapo Care per il rilevamento del pianto del bambino. Visione notturna fino a 30 piedi: non perdere mai nulla di ciò che accade, anche di notte.

I ladri si spaventeranno. Zero problemi da adesso in poi grazie a questo modello. Corri ora su Amazon! Oggi, sconto shock!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.