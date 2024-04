Telecamera Wi-Fi da Interno: COMPRALA con il SUPER COUPON di Amazon

Una telecamera Wi-Fi da interno può risultare essenziale quando sei fuori casa e vuoi tenere d’occhio la tua abitazione per ogni qualsivoglia motivo. Oggi ne puoi acquistare una marcata nooie con un ottimo coupon che potrebbe scomparire a breve: con una detrazione del 50%, puoi accaparrarti la telecamera di sorveglianza ancora per poche ore a soli 24,99€.

Telecamera Wi-Fi da Interno: il Coupon di oggi su Amazon è fantastico

Questo prodotto riesce a tracciare il movimento a 360 gradi grazie a un ampio campo visivo, il quale può ruotare fino a 355° in orizzontale e 94° in verticale. Nel momento in cui viene rilevato un movimento, la telecamera andrà a ruoterà l’angolo in automatico. Inoltre, se sei preoccupato per una qualsiasi cosa, la fotocamera rileverà in ogni momento suoni e movimenti, generando un video e notificandoti in tempo reali su cosa sta accadendo mediante l’app Nooie dedicata. Puoi anche impostare il periodo in cui vuoi che le notifiche ti arrivano, così da non disturbarti in momenti importanti della giornata.

Questa telecamera Wi-Fi dispone di un obiettivo HD da 1080p e due LED IR da 940 nm che riescono a illuminare lo spazio circostante in maniera efficace sia di giorno che di notte, raggiugendo anche i 10 metri di distanza. Inoltre, puoi anche fare affidamento sull’audio bidirezionale, così da poter comunicare con la tua famiglia o col tuo animale domestico in tempo reale. Puoi archiviare i dati che vuoi o su Scheda SD da massimo 128 GB o sul cloud dedicato.

Acquista subito questo ottimo prodotto su Amazon: solo per oggi lo trovi scontato del 50% grazie a un fantastico coupon, col prezzo finale fissato a 24,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.