SOLO su eBay trovi il 30% di SCONTO IMMEDIATO per Redmi Note 12 5G (139€)

Quest’oggi il popolarissimo mediogamma Redmi Note 12 5G è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre grazie a uno sconto fuori scala del 30%. Se fai in fretta, infatti, il device del colosso cinese può essere tuo al prezzo di appena 139€, ovvero quanto pagheresti un comune budget phone Android.

Il device a marchio Redmi, però, ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze assicurandoti una esperienza di utilizzo sempre al top.

Redmi Note 12 5G è in vendita su eBay a un prezzo davvero molto conveniente

Troviamo, infatti, un bellissimo pannello AMOLED da 6.67 pollici a 120Hz con cui poter guardare contenuti video ad altissima risoluzione, un potente processore octa-core Snapdragon 4 Gen 1 e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social e molto altro ancora, Redmi Note 12 5G è anche un camera phone di tutto rispetto; sul retro, infatti, trova posto un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 48MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità.

È solo sfruttando lo sconto immediato del 30% su eBay che puoi acquistare il device di Redmi a un prezzo così vantaggioso; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo a casa in pochissimi giorni e senza costi di spedizione aggiuntivi.

