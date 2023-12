Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C100 con DOPPIO SCONTO su Amazon

In queste ultime ore Amazon ha lanciato una nuova offerta sulla telecamera Wi-Fi da interno TAPO C100 del marchio Tp-Link, adesso disponibile a 22,99 euro invece di 28,99€, grazie a uno sconto del 21%. In più, grazie al coupon aggiuntivo presente in pagina, è possibile risparmiare ulteriori 3 euro, per un prezzo finale dunque di 19,99€. Si ha inoltre l’opportunità di pagare in 5 comode rate senza interessi, scegliendo l’opzione del pagamento rateale in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

TP-Link TAPO C100 è tra le telecamere Wi-Fi da interno dal miglior rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato. Tra i punti di forza troviamo le notifiche in tempo reale e l’ottima visione notturna.

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C100 a soli 19,99€ su Amazon

Con Tapo C100 puoi tenere d’occhio la tua casa in maniera discreta e allo stesso tempo efficiente grazie alle sue dimensioni ultra-compatte e la risoluzione Full HD dei filmati. Puoi ad esempio posizionarla all’ingresso o presso gli accessi secondari, per tenere sotto controllo le aree sensibili della tua abitazione quando sei fuori per lavoro o in vacanza.

Inoltre, è un valido alleato per le tue attività quotidiane, dato che puoi verificare come procede il sonnellino di tuo figlio quando sei in un’altra stanza oppure come si comporta il tuo cucciolo quando ti trovi al lavoro o sei fuori per un weekend.

La telecamera Wi-Fi da interno TAPO C100 di Tp-Link è in offerta a soli 19,99 euro su amazon.it, grazie al doppio sconto presente in pagina. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che hanno a disposizione le spese di spedizione gratuite.

