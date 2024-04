Telecamera Wi-Fi da Interno Tapo: SCONTO da non perdere solo per OGGI

Se hai bisogno di tenere sotto controllo la tua abitazione, perché magari hai un animale domestico pasticcione o perché vuoi essere sicuro che non si introducano intrusi mentre non ci sei, hai necessariamente bisogno di optare per l’acquisto di una telecamera Wi-Fi da interno. Quale migliore prodotto possiamo segnalare oggi se non quello di TP-Link Tapo C225, disponibile ancora per pochissime ore con un ottimo sconto del 9%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 49,99€.

Telecamera Wi-Fi Tapo: acquistala subito con l’offerta a tempo di oggi

Questo ottimo prodotto disponibile oggi su Amazon dispone una modalità privacy fisica, la quale ti permette di tenere l’obbiettivo dell’alloggiamento bloccato quando questa particolare modalità è attivata. L’intelligenza artificiale integrata riesce a identificare precisamente persone, animali domestici e veicoli, riuscendo a riconoscere anche suoni anomali e avvisando anche gli utenti se lo ritiene necessario. Offre una panoramica e un’inclinazione eccezionale, con un campo visivo orizzontale che raggiunge i 360 gradi.

Dispone di tecnologia Smart Motion Tracking, la quale seguirà un soggetto mantenendolo all’interno del campo visivo della fotocamera. In più, il sensore Starlight ad alta sensibilità riesce a catturare efficacemente le immagini di qualità superiore anche in condizione di luminosità scarsa. Dispone, infine, di allarme sonoro e luminoso per spaventare possibili intrusi e audio bidirezionale per comunicare tramite microfono e altoparlante integrato.

Acquista subito questo super prodotto su Amazon e sfrutta l’offerta a tempo: la telecamera Wi-Fi da interno di TP-Link Tapo è disponibile col 9% di sconto sulla piattaforma di e-commerce, con il prezzo finale bloccato sui 49,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.