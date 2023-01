Telecamera Wi-Fi EZVIZ LC3 con lampada da esterno ad un SUPER prezzo su Amazon

LC3 è una potente telecamera di sicurezza da 4 MP che migliora la sicurezza del tuo appartamento o ufficio grazie alla lampada da esterno 2K. Il dispositivo si adatta a qualsiasi edificio per illuminare luoghi bui con controlli intelligenti remoti. E’ dotata di rilevamento delle persone basato sull’intelligenza artificiale, difesa attiva e comunicazione bidirezionale per sorvegliare efficacemente spazi esterni come cortili, corridoi, cortili e altro ancora. Acquistalo ora su Amazon a soli 139,99€ invece di 169,99€ e risparmia altri 20 euro grazie al COUPON.

Con una lampada da parete regolabile fino a 700 lumen, LC3 fornisce un’illuminazione personalizzata facile e a risparmio energetico. E puoi sempre controllare tutto tramite l’app EZVIZ. Grazie alla sua fotocamera da 4 MP, LC3 eccelle nel fornire immagini di alta qualità con dettagli nitidi. È ideale anche per il monitoraggio di grandi spazi.

E’ stata progettata con un’ampia apertura f2.3 e una visione notturna fino a 10 metri e possiede la funzione di visione notturna a colori, che può essere attivata automaticamente o manualmente. Con un chip AI di deep learning integrato, è in grado di rilevare e differenziare le forme umane da altri oggetti in movimento in tempo reale, migliorando la precisione degli allarmi e inviando notifiche push solo quando necessario.

Presente anche un microfono e un altoparlante integrati in modo da poter accogliere facilmente i tuoi visitatori o respingere gli ospiti indesiderati in qualsiasi momento e ovunque tu sia grazie anche all’ampio campo visivo diagonale che ruota fino a 140 gradi in orizzontale e 157 gradi in diagonale. Questa funzione riduce i punti ciechi nel monitoraggio e fornisce una maggiore flessibilità per la configurazione della telecamera.

Inoltre possiede una doppia antenna che ti permette di gestire facilmente la trasmissione anche se hai il wi-fi lontano.

