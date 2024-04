Telecamera Wi-Fi Interno: acquistala OGGI con il SUPER SCONTO

Se hai intenzione di sorvegliare una zona interna di casa tua, tenendo tutto sotto controllo ed essere aggiornato su ciò che accade 24 ore su 24, devi assolutamente optare per l’acquisto di questa telecamera Wi-Fi interna di Tapo. Oggi è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 38%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 24,99€. Approfittane prima che l’offerta scompaia!

Telecamera Wi-Fi Interno di Tapo: oggi la puoi acquistare con un super sconto

Con l’acquisto di questo prodotto, otterrai sempre e comunque una visione notturna di alta qualità fino a 8 metri grazie alla risoluzione 1080p, con le immagini che saranno sempre nitide e chiare. Inoltre, potrai avere una visione dettagliata della tua stanza, con un movimento orizzontale fino a 360° e movimento verticale fino a 114°. Potrai anche ricevere istantaneamente notifiche push dall’app quando viene visto un movimento con una funzione avanzata di impostazione del tempo di registrazione in un arco di tempo definito.

Innesca un allarme acustico e luminoso per scoraggiare eventuali malintenzionati e dispone di un audio bidirezionale per riuscire a comunicare con chi si trova vicino alla telecamera. In più, supporta la registrazione in loop fino a 128 GB, sovrascrivendo quella vecchia nel momento in cui la memoria è piena. Puoi guardare dei video tutorial online per capire come attivare questa straordinaria funzione. Infine, hai la possibilità di comandare il tutto mediante Alexa Echo Show.

Acquista subito la telecamera Wi-Fi da interno di TP-Link Tapo: oggi è in sconto su Amazon del 38%, con il prezzo finale d’acquisto che si attesta sui 24,99€. Approfittane prima che scada l’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.