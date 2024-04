Telecamera Wi-Fi Tapo: ACQUISTALA oggi e sfrutta il SUPER SCONTO

Se necessiti di una telecamera Wi-Fi da interno che riesca a monitorare in maniera ottimale le tue stanze, sei assolutamente nel posto giusto. Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare una favolosa telecamera di TP-Link Tapo approfittando di un ottimo sconto: col 25% di detrazione più un coupon di 5€, puoi accaparrarti il prodotto a 24,99€. Approfittane subito, le scorte potrebbero terminare molto in fretta.

Telecamera Wi-Fi Interno Tapo: oggi lo sconto è fenomenale

Questa telecamera ti offre un video di alta qualità, con una visione notturna che riesce a raggiungere gli 8 metri e che offre delle immagini nitide e chiare con la risoluzione di 1080p. Puoi ottenere una visione dettagliata della tua stanza, con un movimento orizzontale del dispositivo che arriva fino a 360 gradi e un movimento verticale fino a 114 gradi. Riesce a rilevare istantaneamente i movimenti sospetti e invia subito delle notifiche push all’app dedicata di TP-Link, con tanto di funzione avanzata per impostare un tempo di registrazione specifico.

Dispone di allarme acustico e luminoso integrato, riuscendo a innescare un ottimo effetto sonoro e luminoso scoraggiando eventuali malviventi che si sono intrufolati in casa tua. Inoltre, con l’audio bidirezionale, puoi comunicare con chi si trova vicino alla telecamera. Supporta la registrazione in loop se inserisci all’interno una Micro SD (max 128 GB) oppure puoi affidarti a un servizio cloud. puoi comandarla anche vocalmente tramite un assistente virtuale come Alexa o Google Assistant.

Acquista subito questo fantastico dispositivo su Amazon:

