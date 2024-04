Telecamere Wi-Fi da Esterno: SVENDITA TOTALE su Amazon ancora per POCO

Casa tua va protetta e ora puoi farlo anche quando non sei in casa. Grazie alle telecamere Wi-Fi da esterno in offerta oggi su Amazon, potrai usufruire di questi ottimi dispositivi che ti aiuteranno a mantenere la tranquillità ogni qual volta esci di casa. Ancora per poche ore, sono disponibili su Amazon degli ottimi Coupon che fanno letteralmente crollare il prezzo finale!

Telecamere Wi-Fi da esterno: i prezzi di oggi sono eccellenti

GNCC: questa telecamera 2K ha un’ottima visione notturna, la quale sarà sempre chiara anche di notte e rileverà ogni singolo movimento. Puoi comunicare mediante la telecamera per avvertire gli intrusi tramite l’audio bidirezionale. Si collega facilmente al Wi-Fi e sorveglierà il vostro spazio esterno 24 ore su 24. Acquista subito questo prodotto con lo sconto del 14% più un coupon del 15%, col prezzo finale fissato a 24,21€.

virtavo: è tra le più vendute su Amazon. Ha una risoluzione alta da 1080p e dura per 30-90 giorni senza bisogno di ricaricarla. Offre una visione notturna fino a 10 metri di distanza, avvalorata dai LED che favoriscono una chiara visione in bianco e nero. Rileverà istantaneamente i movimenti e ti invierà notifiche istantanee sull’app dedicata. Acquistala subito col Coupon di 10€ su Amazon pagando 29,99€.

ieGeek: questo dispositivo funziona senza cavo di alimentazione con una batteria che dura 3 mesi. Puoi visionare ogni dettaglio grazie alla risoluzione 2K QHD con angolo di visione a 130°. Funziona bene anche con Alexa e riduce del 99% i falsi allarmi dovuti da insetti o automobili. Acquista subito il prodotto col Coupon di 20€ e spendi 29,99€.

Tapo C500: con 1080p Full HD, questa è una delle più affidabili, riuscendo a rilevare e montiorare precisamente i movimenti con l’intelligenza artificiale. Offre una visione a 360° in orizzontale e 130° in verticale ed è rigorosamente impermeabile IP65. Approfitta dei 10€ di Coupon e dello sconto del 17% e comprala a 39,99€.

ieGeek 2K: quest’altra telecamera di ieGeek è fantastica, con visione notturna a colori, infrarossi e intelligente che si completano a vicenda per catturare immagini nitide anche al buio fino a 50 piedi. L’allarme sonoro è forte e riduce di molto i falsi allarmi dovuti da insetti, pioggia o neve. Puoi spostare la videocamera di 355° in orizzontale e di 120° in verticale sull’app ieGeek Cam/CloudEdge e la puoi acquistare subito col doppio sconto a 34,28€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.