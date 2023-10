OFFERTA A TEMPO: telo coprimoto a soli 15 euro! Attrezzati per l'inverno alle porte

Con l’arrivo dell’autunno, ma soprattutto dell’inverno, chi ha una moto parcheggiata senza coperture inizia a temere le intemperie che possano danneggiare il proprio amato motociclo. Per fortuna, con questa offerta potrai attrezzarti a dovere per l’inverno ormai alle porte! Il telo per moto Favoto Telo Coprimoto 210D è scontato del 38%! E ora lo pagherai solo 15,62 euro! Tuttavia, si tratta di un’offerta a tempo, quindi devi prenderlo più veloce di quando vai sullo scooter che vuoi proteggere!

Favoto Telo Coprimoto 210D: le caratteristiche

Partiamo dalle Dimensioni, che sono la cosa che più interessa a chi deve acquistare un telo per coprire moto o auto. Parliamo di 245cm x 105cm x 125cm, mentre per quanto concerne il peso parliamo di un totale di 700 grammi. Pertanto, è adatto per le moto con lunghezza inferiore a 225cm e senza parabrezza alta e borsa o bauletti. Va bene anche per scooter e biciclette. Ovviamente, se non dovesse andare bene, Amazon rende la restituzione molto semplice. E’ consigliabile usarla però quando motore e marmitta si sono raffreddati.

Il telo è realizzato in Tessuto Oxford 210D di qualità, l’impermeabilità del telo è stata migliorata, è più resistente e pesante di materiale 190T. Il coprimoto oggetto dell’offerta è indicato per proteggere da feci di piccione, pioggia, polvere, raggi ultravioletti e intemperie. Inoltre previene i graffi. E’ realizzato in tessuto antivento sia la superficie interna che la superficie esterna, è resistente alle intemperie. Grazie al sacchetto di conservazione incluso nella confezione, l’utente può piegare e riporre il telo nel sacchetto quando non è in uso. Così da portarlo con sé comodamente quando ci si sposta per proteggere la propria cara moto ovunque.

Dunque, fai presto: ora e ancora per poco il telo per moto Favoto Telo Coprimoto 210D è scontato del 38%! E ora lo pagherai solo 15,62 euro!

