Tenda Smart Plug Beli SP3, la presa intelligente che ti fa SVOLTARE con 6€

La tecnologia smart sta trasformando la nostra vita quotidiana, rendendo la nostra casa più efficiente e comoda che mai. E se ti dicessimo che puoi ora controllare le tue prese elettriche con un semplice tocco sul tuo smartphone o con un comando vocale? La Tenda Smart Plug Beli SP3 è l’accessorio perfetto per rendere la tua casa ancora più smart e sicura, e oggi ti costa appena 6€ su Amazon, dov’è scontata del 42%.

Compatibilità con Assistenti Vocale

La Tenda Smart Plug Beli SP3 è compatibile con gli assistenti vocali più diffusi, come Amazon Alexa Echo e Google Home. Basta un comando vocale per accendere o spegnere le apparecchiature collegate alla presa. “Alexa, accendi la lampada” o “Hey Google, spegni il ferro da stiro” diventano azioni semplici e immediate. Hai dimenticato di spegnere le luci o vuoi accendere l’aria condizionata prima di tornare a casa? Con la Tenda Smart Plug Beli SP3 puoi farlo ovunque tu sia.

Grazie all’app dedicata, disponibile per dispositivi iOS e Android, puoi controllare le tue prese a distanza. Basta un semplice tocco sullo schermo per avere il pieno controllo dei dispositivi collegati. La sicurezza è una priorità, specialmente quando si tratta di casa e famiglia. La Tenda Smart Plug Beli SP3 è progettata con la sicurezza dei bambini in mente. Grazie al design ergonomico e alle protezioni integrate, evita l’inserimento di oggetti estranei nelle prese, riducendo i rischi per i più piccoli.

Inoltre, puoi impostare orari di accensione e spegnimento automatici per evitare che gli elettrodomestici rimangano accesi in modo accidentale. Con la Tenda Smart Plug Beli SP3 puoi monitorare il consumo energetico dei dispositivi collegati e ottenere una stima dei costi. Infine, l’installazione è un gioco da ragazzi. Basta inserirla nella presa, collegare il dispositivo che vuoi controllare e configurarla tramite l’app. In pochi minuti avrai il pieno controllo della tua presa elettrica. Corri su Amazon, dove oggi ti costa appena 6€ su Amazon, dov’è scontata del 42%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.