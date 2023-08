Tende fotovoltaiche: PROTEGGONO dal caldo e PRODUCONO energia gratis dal sole

Le tende fotovoltaiche sono strutture che assomigliano a tende avvolgibili e possono essere installate in qualsiasi spazio esterno, dai giardini e terrazzi ai balconi. Realizzate con una struttura in alluminio o acciaio, queste tende sono dotate di pannelli solari integrati che trasformano l’energia solare in energia elettrica.

Tende fotovoltaiche, alternativa comoda a pannelli e tegole

L’utilizzo di pannelli fotovoltaici a film sottile e silicio amorfo rende queste tende completamente retraibili e avvolgibili. Sul mercato sono disponibili tende fotovoltaiche dotate di sistemi di accumulo dell’energia prodotta, consentendo di utilizzare l’energia immagazzinata per alimentare l’illuminazione o gli elettrodomestici all’interno dell’abitazione.

Le tende fotovoltaiche rappresentano una soluzione ideale per coloro che desiderano combinare la protezione solare con la produzione di energia elettrica rinnovabile, evitando l’installazione di pannelli solari sul tetto per mancanza di spazio o alte ragioni.

Questo perfetto connubio tra luce ed ombra permette non solo un notevole risparmio in bolletta, ma offre anche la possibilità di vendere l’energia in eccesso, generando così un ulteriore ricavo. Dal punto di vista del design, le tende fotovoltaiche offrono diverse forme, dimensioni e colorazioni per adattarsi alle esigenze estetiche e funzionali dei clienti.

Per quanto riguarda i costi, il prezzo di una tenda fotovoltaica dipende dal modello, dalle dimensioni, dalla qualità dei materiali e dalla tecnologia utilizzata. Tuttavia, è importante considerare che l’installazione di una tenda fotovoltaica rappresenta un investimento a lungo termine che può portare a risparmi significativi sulle bollette energetiche nel corso del tempo.

