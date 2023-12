Termometro Cucina Professionale in OFFERTA a soli 10 euro: misura la temperatura dei tuoi alimenti per una cottura perfetta!

Kaiweets ha ideato questo termometro da cucina professionale, digitale, a lettura istantanea, con sonda lunga e display lcd per olio, dolci, latte, carne, ecc. Oggi puoi prenderlo a soli 10,72 euro, grazie al coupon del 30% di sconto!

Kaiweets termometro da cucina professionale: le caratteristiche

Il termometro cucina digitale KAIWEETS offre una misurazione rapida della temperatura entro 2-3 secondi, garantendo una precisione entro una tolleranza di +/- 1 ℃, coprendo un’ampia gamma da -58 ° F a 572 ° F(- da 50°C a 300°C). Scopri istantaneamente la temperatura precisa del tuo cibo! Ideale per cucinare al coperto e all’aperto, grigliate e barbecue. E’ dotato di un ampio display LCD retroilluminato, che garantisce una chiara visibilità della temperatura, sia in una cucina buia che in uno spazio esterno luminoso. Inoltre, il termometro è dotato di un ampio foro per appenderlo, per riporlo senza fatica.

Offre una doppia opzione di visualizzazione per Celsius (°C) e Fahrenheit (°F), consentendo di passare liberamente da un’unità all’altra. Il pulsante Hold consente di bloccare la lettura della temperatura. Il pulsante Max/Min consente di tenere traccia delle temperature più alte e più basse registrate durante le misurazioni. Con la sua certificazione di impermeabilità IP67, offre un’eccellente pulibilità. È possibile sciacquarlo sotto il rubinetto senza preoccuparsi di danneggiare il dispositivo. La sonda è realizzata in acciaio inossidabile ed è sicura per il contatto diretto con gli alimenti.

Kaiweets ha ideato questo termometro da cucina professionale digitale. Oggi puoi prenderlo a soli 10,72 euro, grazie al coupon del 30% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.