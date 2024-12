Termostato sotto controllo con la Valvola intelligente TP-Link in offerta speciale

Nel periodo invernale i termosifoni sono spesso in funzione, quindi è necessario monitorarli in modo continuo ed affidabile! Per questo motivo devi assolutamente procurarti la Valvola termostato intelligente per radiatore TP-Link Kasa, oggi disponibile su Amazon a soli 30 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Valvola termostato intelligente per radiatore TP-Link Kasa: funzionalità e modalità di utilizzo

La Valvola termostato intelligente per radiatore TP-Link Kasa è un dispositivo all’avanguardia indispensabile in questo periodo in cui i termosifoni sono spesso in funzione.

Questo gadget può controllare solo le valvole del radiatore e non può essere utilizzata per controllare la caldaia centrale o il termostato. Tra l’altro richiede un Kasa Hub KH100 per funzionare al meglio in ogni momento della giornata.

La valvola si caratterizza per i suoi sensori incorporati di temperatura esterni: in questo modo è possibile regolare il calore in base al tuo spazio non solo vicino al radiatore. Inoltre può spegnere automaticamente il calore e abilitare la protezione antigelo quando il sensore per finestre e porte collegato (Tapo T110) si attiva. In questo modo potrai goderti comfort, risparmio energetico e tranquillità, approfittando del giusto calore in base alle tute esigenze.

In più, è possibile ottimizzare al massimo il risparmio energetico impostando programmi di riscaldamento in base alle routine quotidiane per rendere il riscaldamento più efficiente e tagliare i costi in bolletta.

