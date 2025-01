Test del QI, sei bravo in matematica? Hai 60 secondi per risolvere l'operazione

Nuovo giorno, nuovo test del QI. Questa tipologia di esercizi è un metodo incredibilmente efficace per tenere sempre allenata la propria mente, andando a cercare di risolvere test, quiz, enigmi e chi più ne ha più ne metta. Sono tutte modalità per mettersi alla prova e per capire quanto realmente il proprio cervello sia fresco e in grado di venire a capo di problemi vari.

Il test del QI a cui vogliamo sottoporti oggi è più complicato di quanto possa sembrare inizialmente, soprattutto se non sei particolarmente ferrato con la matematica. Come puoi vedere dall’immagine, c’è un’operazione matematica che a primo impatto non ha molto senso. In quanto il risultato non dovrebbe essere quello mostrato. Ma c’è un modo per renderlo sensato, riesci a trovarlo? Hai solo 60 secondi di tempo.

Test del QI: ecco la soluzione al quiz matematico

Un test del QI che ha messo duramente alla prova migliaia di persone in tutto il Mondo. Anche perché, è risaputo, la matematica può nascondere insidie che rendono complicato risolvere anche le operazioni più semplici. L’immagine recita: “1996=63”. Ma cosa vuol dire? Come puoi immaginare, ci sono dei segni da aggiungere. Saranno addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni o divisioni?

Cerca di spremere le tue meningi e fidati del tuo intuito per arrivare ad una risposta in tempi brevi. Solo così il test del QI sarà realmente efficace e saprà darti una risposta sulle tue competenze. Ragione su tutte le possibilità a tua disposizione e individua quella più affine alla domanda iniziale.

Non ci sei ancora riuscito? Ti arrendi? Allora continua a leggere per sapere la soluzione. I due segni che ti servono sono quello della moltiplicazione e quello dell’addizione. La formula è: 1×9 + 9×6 = 63. Questo perché 1×9 dà 9 come risultato, mentre 9×6 dà 54. Somma 54 + 9 e otterrai 63, che è proprio il risultato mostrato nell’immagine e per il quale bisognava trovare la soluzione. Un test del QI tanto semplice all’apparenza quanto complicato nei fatti, ma se l’hai risolto sei un genio.