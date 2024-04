The Last of Us 2 Remastered in OFFERTA WOW: il prezzo è DIVORATO

Capolavoro di Naughty Dog acclamato a tal punto che HBO ha deciso di farci una serie TV, prodotto videoludico tra i più riusciti di sempre, mattatore ad ogni evento videoludico con decine di premi conquistati. The Last of Us è un immancabile per ogni amante del gaming. E se ancora non hai provato la Parte 2 o vuoi riviverne le emozioni, c’è la versione Remastered per PS5 solo ora in offerta a 35 euro. Con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino. Ne devi approfittare subito, ti assicuri uno dei titoli che più riescono a far rimanere incollati allo schermo.

The Last of Us 2 Remastered: rivivi le avventure di Ellie in chiave next-gen

Sviluppato e pubblicato da Naughty Dog, The Last of Us Parte 2 è il secondo capitolo del franchise ed è ambientato cinque anni dopo il primo. Citato da molti come uno dei migliori videogiochi di sempre, è stato il titolo più premiato dell’intera storia videoludica. Avendo superato in un solo anno i 300 premi come Gioco dell’Anno. Grazie alla versione Remastered per PS5, avrai modo di giocarlo in 4K a 60 fps, con un frame-rate raddoppiato rispetto alla controparte per PS4 e PS4 Pro. E non solo, perché ci sono anche tempi di caricamento ridotti ed una maggior distanza di rendering.

Ideato come un videogioco di sopravvivenza con elementi action e stealth – e sfumature horror –, è ambientato in un mondo post-apocalittico dove potrai vivere le avventure di Ellie e Joel. Rispetto al primo capitolo della saga, sono state migliorati alcuni aspetti come quello della Creazione, della fase Stealh e della Modalità di Ascolto. E va menzionata l’introduzione dei cani da guardia, che possono tracciare l’odore del giocatore.

Non fartelo scappare e compralo subito, si tratta di un’occasione unica per tutti gli amanti dei videogiochi.

