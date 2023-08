THE LAST OF US per PS5 in offerta a metà prezzo: aiuta ELLIE!

The Last of Us è lo straordinario videogame vincitore di oltre 200 premi Game of the Year! Ambientato in una civiltà senza futuro, dove imperversano infetti e criminali, vede un uomo ormai segnato dalla vita, Joel, ingaggiato per condurre una ragazzina di 14 anni, Ellie, fino a una zona di quarantena militare. Inizierà così uno straordinario viaggio. Lo trovi su Amazon a -40% sul prezzo!

Dunque, perché perderselo? Già, perché su Amazon il remake di PS5 è in offerta con un imperdibile sconto del 40%! Grazie al quale lo porterai a casa a meno di 50! Include la storia in singolo The Last of Us e l’acclamato capitolo prequel Left Behind, che ripercorre gli eventi che hanno cambiato per sempre le vite di Ellie e della sua migliore amica Riley.

The Last of Us per PS5: un gioco avvincente

Passiamo in rassegna le principali caratteristiche di The Last of Us (Parte I). Il gioco è stato completamente adattato alla grafica di PS5 da parte di Naughty Dog, pur non perdendo l’anima originaria. E’ stato arricchito con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisita. Il gioco vanta caricamenti di passaggio impercettibili, grazie all’unità SSD di PS5. Riprenderai il gioco dove lo hai salvato in modo veloce.

Interessante poi il fatto che il feedback aptico del controller wireless DualSense caratterizza diversamente ogni singola arma. Gli scenari sono totalmente verosimili: godrai delle sensazioni della pioggia che cade, dei passi sulla neve, e di ogni altra interazione realistica col paesaggio. In questa nuova versione per PS5, i grilletti sono adattativi sempre grazie al controller wireless DualSense, così anche il combattimento sarà più realistico.

Il sound è stato reso più coinvolgente grazie all’Audio 3D Tempest tipico della console PS5, sfruttato a pieno dal nuovo motore audio potenziato di Naughty Dog. Che può essere ulteriormente potenziato utilizzando auricolari stereo compatibili (analogici o USB) o altoparlanti di alta qualità.

Dunque, rivivi tutte le emozioni di The Last of Us Parte I, un gioco pluripremiato, che ritrova nuova luce grazie alla versione per PS5. Il prezzo è imperdibile, ribassato di quasi la metà: 48,49 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.