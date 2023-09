The Legend of Zelda: risparmia 12 euro e vivi l'avventura!

The Legend of Zelda è una serie di videogiochi action-adventure in ambientazione high fantasy, creata da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka nel 1986 per il Nintendo Entertainment System. Rientra tra i classici del colosso giapponese dei videogame e ancora oggi viene proposto con sempre nuove avventure. Come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uscito ufficialmente lo scorso 12 maggio. Oggi potrai portarlo a casa con uno sconto di 12 euro approfittando del doppio coupon in vigore su eBay!

Il primo, di 5 euro, lo reperirai aprendo la pagina di acquisto dalla stringa viola che ti appare in alto, che contiene anche il relativo codice (YITAO1HQ69KCVG7M). Il secondo codice invece è SETTEMBRE2023 ed è un buono di 6,99 euro! Tuttavia, devi ricordare che il primo coupon è selezionabile entro il 13 settembre, mentre il secondo per tutto il mese corrente, fino quindi al giorno 30.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le offerte in corso

La presente avventura è il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in questo nuovo capitolo della serie l’avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule. Ricordiamo inoltre che questo episodio è disponibile in esclusiva solo su Nintendo Switch. Lo sviluppo del gioco è iniziato in realtà subito dopo l’uscita di Breath of the Wild.

All’E3 del 2019 il gioco venne annunciato come seguito della precedente avventura di Link e due anni dopo venne rilasciato un teaser contenente vari elementi di trama e qualche schermata di gioco, con la data d’uscita inizialmente fissata per il 2022. Nel settembre 2022, viene annunciato il titolo ufficiale del gioco, mentre a marzo dell’anno successivo arriva il primo video ufficiale di presentazione sul canale ufficiale di Nintendo su Youtube. Eiji Aonuma, produttore del titolo videoludico, dichiarò che sarebbe stato possibile «cambiare il modo di gioco» grazie a «un gameplay nuovo». Il gioco ha ottenuto ottime recensioni di pubblico e di critica.

Ripetiamo dunque che è possibile pagare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con uno sconto totale di 12 euro (5+6,99 euro)!

