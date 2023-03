Ti bastano pochi Euro per avere un segnale WiFi che sfonda i muri con BrosTrend

Se vuoi avere un segnale WiFi stabile e soprattutto potente, così forte da spaccare letteralmente i muri, allora non puoi non prendere in considerazione questa geniale antenna di BrosTrend. La colleghi a qualsiasi porta USB del tuo computer e aumenti subito la velocità della rete wireless e la portata del tuo PC desktop e portatile.

Dotato di base USB e cavo di prolunga di 1,5 mt puoi posizionarlo poi dove ti pare, sulla tua scrivania o in altri punti. E la cosa bella è che funziona allo stesso tempo con qualsiasi router WiFi, inclusi ac/a/b/g/n. Il prezzo? Appena 27€, grazie allo sconto del 34% su Amazon.

i0hopòi

L’uso di questo adattatore WiFi a lunga portata è estremamente facile: ti basta collegarlo a qualsiasi porta USB del tuo computer desktop o laptop PC, e potrai raggiungere la velocità Wi-Fi di 867 Mbps sulla banda WiFi 5 GHz o 300 Mbps sulla banda 2,4 GHz. Puoi utilizzare la banda WiFi a 5 GHz per videogiochi senza lag e streaming e utilizzare quella a 2,4 GHz per videochiamate e acquisti online.

È possibile raggiungere Velocità Wireless di 867 Mbps su Banda WiFi a 5 GHz o Velocità di 300 Mbps su Banda WiFi a 2,4 GHz. Grazie alle due Antenne WiFi 5dBi High Gain, questo Chiavetta WiFi assicura una connessione WiFi estesa e una stabilità superiore sul tuo Desktop, Laptop, PC.

Tra l’altro entrambe sono estraibili, quindi puoi collegarti anche quando il router wireless si trova in un altro piano. Insomma, converrete con noi che si tratta di un vero e proprio gioiellino capace di far svoltare letteralmente la vostra connessione, rendendole stabile, potente e affidabile in ogni circostanza. Il tutto al modesto costo di 27€, incluse le spedizioni via Prime. Un affarone.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.