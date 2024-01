Ti serve uno smartwatch? Approfitta dello sconto dell'80% e prendine uno a soli 17 euro!

Lo SmartWatch Shepatio è davvero completo: Unisex, schermo da 1,58″ Touch Screen per iOS, Android, con Monitor del Sonno, SpO2, IP68, Impermeabile, Fitness Tracker e tanto altro. Oggi puoi prenderlo a soli 17 euro approfittando dello sconto del coupon del 50% più codice sconto del 30%! Entrambi applicabili facilmente: il primo con una spunta, il secondo pigiando il bottone Applica!

Scopri lo smartwatch Shepatio

Gli orologi intelligenti da uomo e da donna hanno un grande schermo da 1,58″ con funzioni touch e scansione complete. Vari bellissimi quadranti dell’orologio, e è anche possibile personalizzare quadranti dell’orologio personalizzati. Con uno smartwatch, è possibile modificare lo stile del quadrante dell’orologio in qualsiasi momento in base al vostro umore e occasione. Quando il telefono riceve una chiamata o un messaggio di testo (come WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, LINE, ecc.), riceverai un avviso. Ci sono anche alcune funzioni utili, come controllo musicale, previsioni meteo, promemoria del sedile, attivazione remota, sveglia, cronometro, ecc. Il fitness tracker supporta 24 modalità di esercizio, come corsa, camminata, ciclismo, escursionismo, yoga, ecc Registra accuratamente i dati di fitness durante tutto il giorno, come passi, distanza e calorie bruciate, incoraggiandoti a migliorare i tuoi obiettivi di salute e fitness, mantenendo motivati ed energici. Lo smartwatch ad acqua IP68 consente di nuotare spensieratamente in piscina.

L’orologio sportivo è dotato di sensori di movimento per monitorare la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue in tempo reale e controllare automaticamente il tempo e le fasi del sonno. Protegge la qualità del sonno registrando sonno profondo, sonno mite e tempi di veglia, e aiuta a capire meglio il tuo stato di salute. Lo smartwatch è compatibile con iOS 10.0 e Android 9.0 e versioni successive. Ha una velocità di ricarica veloce e una capacità della batteria di 270 milliampere all’ora. Ci vogliono circa 2 ore per ricaricare completamente, può essere utilizzato continuamente per circa 7 giorni e ha un tempo di standby di circa 30 giorni. Scansiona il codice QR per scaricare l’applicazione e collegarla al telefono per iniziare una vita intelligente.

Lo SmartWatch Shepatio è davvero completo. Oggi puoi prenderlo a soli 17 euro approfittando dello sconto del coupon del 50% più codice sconto del 30%! Entrambi applicabili facilmente: il primo con una spunta, il secondo pigiando il bottone Applica!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.