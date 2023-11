TicWatch GTH a 17€ su Amazon è pura FOLLIA: sconto Black Friday del 55%

Il TicWatch GTH è molto più di un semplice smartwatch, è un compagno intelligente progettato per monitorare attentamente la tua salute e migliorare il tuo stile di vita. Con funzionalità avanzate come la misurazione della temperatura della pelle, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, questo smartwatch ti offre una panoramica completa della tua salute.

Aggiungi a ciò una durata della batteria eccezionale di fino a 10 giorni, e avrai un partner affidabile per il tuo benessere quotidiano. Il tutto, non crederete a che prezzo: appena 17€! Proprio così, oggi questo gioiellino lo prendi a un prezzo pazzesco, con lo sconto del 55% le spedizioni gratuite via Prime.

TicWatch GTH, monitoraggio della salute avanzato

Il TicWatch GTH è dotato di sensori avanzati che consentono il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e della temperatura della pelle. Queste funzionalità forniscono dati dettagliati sulla tua salute, consentendoti di essere consapevole delle tue condizioni e di apportare eventuali miglioramenti. Con una durata della batteria fino a 10 giorni, il TicWatch GTH è progettato per essere al tuo fianco senza interruzioni.

Non dovrai preoccuparti di ricariche frequenti; indossalo con la tranquillità di sapere che rimarrà attivo per un lungo periodo. Il TicWatch GTH non trascura lo stile con il suo design elegante e moderno. Inoltre, è resistente all’acqua fino a 5ATM, il che significa che puoi indossarlo sotto la doccia o mentre nuoti senza preoccupazioni. L’app TicExercise ti offre una varietà di allenamenti e attività fisiche da seguire, consentendoti di personalizzare il tuo percorso di fitness.

Monitora i tuoi progressi e ricevi consigli personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi. Ricevi notifiche direttamente sul tuo polso e controlla le tue chiamate, messaggi e app preferite senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Il TicWatch GTH rende la tua vita più comoda e connessa. Con funzionalità avanzate, durata della batteria eccezionale e un design elegante, rappresenta un investimento valido per chiunque voglia migliorare il proprio benessere quotidiano.

