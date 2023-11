Tieni d'occhio la tua frequenza cardiaca con questo misuratore di pressione (22€)

Tenere monitorata la pressione sanguigna è fondamentale per la propria salute: è risaputo che l’ipertensione sia la causa di diverse malattie cardiovascolari, spesso però i sintomi non sono evidenti e se ne viene a conoscenza solo in seguito a controlli medici.

Per prevenire ogni problema niente di meglio di un comodo misuratore di pressione da braccio da tenere in casa e usare almeno una volta al giorno. Su Amazon ce n’è uno in offerta davvero niente male, che con appena 22€ ti permette di monitorare la tua pressione e le aritmie, oltre che di memorizzare i risultati, così di averli sempre a portata di click.

Misuratore di pressione da braccio, offerta WOW

Il misuratore di pressione Cazon in elegante color argento, con manicotto per circonferenze braccio di 22-36 cm, vi aiuterà a tenere sotto controllo la vostra salute in maniera rapida e funzionale e ad avere un quadro completo grazie alle 2 x 120 posizioni di memoria, alla media di tutti i valori misurati memorizzati e alla media della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni. Aiuta gli utenti a monitorare facilmente la propria salute, pressione sanguigna e frequenza cardiaca in base all’ora e alla data specifiche.

I valori della pressione sanguigna risultano ben leggibili sull’ampio display, in cui è possibile visualizzare anche la data/ora e l’indicazione di sostituzione delle batterie. Il dispositivo rileva inoltre eventuali aritmie, classifica i valori su scala colorata tramite l’indicatore di rischio, in modo da avere una facile interpretazione ed avvisa in caso di errori di utilizzo, così sarete ulteriormente sicuri della correttezza e affidabilità delle misurazioni.

Una volta terminato l’utilizzo, il misuratore di pressione si spegnerà in maniera automatica tramite l’apposita funzione: si eviterà così qualsiasi spreco di batteria. Grazie alla pratica custodia in dotazione potrete portare questo dispositivo sempre con voi e monitorare la pressione sanguigna ovunque vi troviate. Il prodotto è un dispositivo medico. Prendilo ora su Amazon con appena 22€ e le spese gratuite di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.