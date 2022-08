Top di gamma OnePlus: non fatevi scappare questa offerta

Per avere il massimo delle prestazioni non dovete per forza acquistare un device di quest’anno. Sono tanti i top di gamma del 2021 che ancora oggi non hanno nulla da invidiare a dispositivi più moderni. Questo è il caso del OnePlus 9 Pro che oggi è in offerta su Amazon a soli 639,56 €. Stiamo parlando di uno sconto di oltre 250 euro. Fidatevi, a questo prezzo è difficilissimo resistergli, dovete approfittarne subito.

Perché un top di gamma dell’anno scorso?

La fotocamera principale del OnePlus 9 Pro è da 48MP e tutte le lenti sono sviluppate in collaborazione con Hasselblad, la fotocamera esclusiva Hasselblad per mobile offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale. Potete registrare video con una risoluzione massima in 8K, oppure in 4K a 120 FPS per lo slow-motion. Questo device ha un bellissimo display Smart AMOLED da 6,7″ con tecnologia LTPO. Infatti qui il consumo energetico è ridotto di oltre il 50%, garantendo allo stesso tempo un’esperienza visiva super fluida con il refresh rate a 120 Hz. La batteria da 4500 mAh, vi garantisce un ottima autonomia. Invece la ricarica veloce a 65 W e ricarica wireless a 50 W consentono prestazioni senza eguali. Con la ricarica wireless passate dall’1 al 70% in soli 30 minuti. Sotto al telaio troviamo il processore di punta dell’anno scorso di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888 5G. Prestazioni e velocità di alto livello, grazie anche all’ottimizzazione con la skin Oxygen OS.

Ecco alcuni dei tanti motivi per la quale il OnePlus 9 Pro è uno smartphone super competitivo sul mercato odierno, anche se è dell’anno scorso. Se pensiamo inoltre alla fantastica offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 639,56 € non ci sono più dubbi: a questo prezzo è da prendere subito. Ormai OnePlus è sinonimo di qualità e grazie alla politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati – potete dormire sogni tranquilli acquistando dal noto e-commerce americano. Correte!

