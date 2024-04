Top Gun 4K Steelbook Superfan Collection, lo sconto sale in quota e il prezzo scende al MINIMO STORICO

Uno dei film più iconici degli anni ’80 e il suo sequel che, oltre ad essere un film esaltante tanto da diventare un istant classic, ha avuto il grandissimo merito di salvare i film al cinema ( con oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale!) dopo lo stop devastante del covid, sono proposti in homevideo in una versione extra lusso 4K, una Limited, anzi una Superfan Collection super ricca di gadget e super scontata come mai visto prima! Ovviamente stiamo parlando di Top Gun e Top Gun Maverick, con un Tom Cruise spettacolare e sempre impavido! Lo sconto di Top Gun 4K Steelbook Superfan Collection è da vero blockbuster: MENO 22%, il prezzo di listino precipita da 90 euro a 70 euro! Contenuti extra esagerati, una delle Limited più ricche di sempre!

Tanta, tanta roba!

La foto qui sopra parla chiaro, Top Gun 4K Steelbook Superfan Collection è quanto di meglio il fan di Top Gun possa sperare. Vediamo nel dettaglio cosa contiene.

TOP GUN 4K UHD + BLU-RAY

TOP GUN MAVERICK 4K UHD + BLU-RAY

2 Steelbook

4 sottobicchieri del bar Hard Deck da TOP GUN MAVERICK

Set di card con le foto di scena

4 magneti coi distintivi della scuola di volo

Portachiavi in cuoio Top Gun

Piastrina militare Top Gun

Custodia personalizzata

Questa è l’edizione definitiva da collezione del super appassionato di Top Gun. D’altronde se si chiama Top Gun 4K Steelbook Superfan Collection un motivo c’è! Tutto è stato realizzato con la voglia di dare quell’effetto wow che abbiamo visto in tante scene dei due film. Il cofanetto stesso è davvero ben realizzato, un packaging bello e perfettamente in linea col mood areo delle due pellicole. Le chicche come i due portachiavi sono eccezionali, ma il vero super fan non potrà non guardare e riguardare la collezione di foto di scena!

Lo sconto di Top Gun 4K Steelbook Superfan Collection è da vero blockbuster: MENO 22%, il prezzo di listino precipita da 90 euro a 70 euro! MINOMO STORICO!

Contenuti extra esagerati, una delle Limited più ricche di sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.