Torna in forma dopo le feste con questo Tapis roulant pieghevole ed elettrico in OFFERTA! Pochi pezzi disponibili

HOMCOM ha ideato questo Tapis roulant elettrico pieghevole salva-spazio, con potenza 500W, Schermo LCD con tutti i dati principali e velocità Max 10km/h. Oggi puoi prenderlo su eBay con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 166,55 euro!

HOMCOM Tapis roulant elettrico pieghevole: le caratteristiche

Il tapis roulant pieghevole elettrico HOMCOM ti offre tutta la comodità di allenarti direttamente a casa in qualsiasi momento. Con questo attrezzo ti alleni come in palestra: regola la velocità e segui i tuoi progressi sul monitor LCD per tenere sotto controllo la distanza, la velocità e le calorie bruciate. Questo tapis roulant elettrico è dotato di pulsante di sicurezza per farti allenare senza rischi. Inoltre, grazie al design pieghevole lo riponi con il minimo ingombro.

Ecco le caratteristiche principali:

• Tapis roulant professionale perfetto per l’allenamento a casa

• Lo schermo LCD segna il tempo, la velocità, la distanza e le calorie bruciate

• Dispone di un pulsante di emergenza per un uso sicuro

• Velocità regolabile 1-10Km/h

• Superficie del tappeto larga e antiscivolo

• Salvaspazio, occupa poco spazio quando chiuso

• La spina corrisponde allo standard europeo

• Facile da montare con istruzioni incluse

