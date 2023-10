Costruisci la magica Torre di Astronomia di Hogwarts in formato LEGO, oggi in offerta!

Occasione imperdibile per gli amanti delle magiche e coinvolgenti avventure di Harry Potter e magari non si è perso nulla dello straordinario franchise che ormai da un ventennio sforna libri, film, giocattoli e gadget vari per l’abbigliamento e per la scuola. Oggi ti proponiamo un valido rappresentante di questo straordinario mondo: il LEGO Harry Potter Torre di Astronomia di Hogwarts, in offerta con uno sconto del 10%, quindi lo paghi solo 89,99 euro!

LEGO Torre di Astronomia di Hogwarts: le caratteristiche

Nella confezione della LEGO Torre di Astronomia di Hogwarts troverai 8 personaggi di Harry Potter in mini-figure tipiche del brand danese (più in avanti diremo chi), diversi ambienti che gli appassionati del maghetto troveranno familiari e numerosi accessori originali, come piante di mandragora, lettere, bacchette magiche e un libro delle pozioni. Tutto trasposto in formato Lego, preservando però l’aspetto originale come solo il marchio scandinavo sa fare! Sarà così possibile immergersi in questa affascinante torre, e salire nella parte più alta per partecipare alla lezione di astronomia, o esplorare il dormitorio dei Corvonero con tutte le apparecchiature astronomiche!

Ecco le minifigure che troverai: ovviamente quella di Harry Potter, ma anche Hermione Granger, Draco Malfoy, Horace Lumacorno, Luna Lovegood, Neville Paciock, Ron Weasley, Lavanda Brown ed Edvige. Potrai divertirti con i tanti accessori inclusi: forbici, pozioni, dolci, calici, piante, una copia della Gazzetta del Profeta e una lettera di Hogwarts. Parliamo quindi di un’ottima idea regalo che farà felice grandi e piccoli, sebbene questi ultimi devono avere almeno 9 anni dato che i componenti possono essere ingeriti.

