TP-Link Deco P9 Hybrid WiFi Mesh con Powerline: sconto di 80 euro su Amazon

Fornisci una copertura Wi-Fi a tutta la tua casa, anche attraverso pareti spesse, con il sistema Wi-Fi Powerline Mesh Wireless Dual-Band Deco P9 AC1200+AV1000 di TP-Link. Queste tre unità Deco P9 offrono fino a 600 mq di copertura Wi-Fi e velocità fino a 1200 Mb/s tramite Wi-Fi 5 (802.11ac). Per aiutare a penetrare le pareti spesse, ogni unità Deco P9 trasmette i dati l’un l’altro a velocità Gigabit attraverso le linee elettriche esistenti della tua casa. Acquista il kit da 3 su Amazon a soli 169,98€ invece di 249,90€.

Quando il sistema mesh Deco P9 è configurato, i tuoi dispositivi saranno in grado di accedere tramite un unico SSID. Ciò consente al tuo dispositivo di passare senza problemi da un dispositivo all’altro mentre ti muovi per casa, offrendoti una rete domestica wireless unificata. Ulteriori funzionalità includono l’app Deco gratuita che ha lo scopo di rendere la configurazione e la gestione della rete un gioco da ragazzi. Presente anche il controllo genitori per aiutarti a limitare facilmente l’accesso e monitorare l’utilizzo di Internet.

In una rete tri-band, una terza banda dedicata verrà utilizzata dai dispositivi wireless per comunicare tra loro. Questo viene fatto in modo che non vi sia alcun rallentamento o congestione della rete durante l’utilizzo dei dispositivi. Il sistema mesh Deco P9 emula questa capacità con il supporto per lo standard HomePlug AV2. Questo trasmette i dati sulle linee elettriche esistenti nella tua casa e supporta velocità fino a 1000 Mb/s.

Associa i dispositivi Deco P9 con Alexa di Amazon per utilizzare i comandi vocali per gestire la tua rete. Sono presenti inoltre le seguenti funzioni:

Profili utente: crea un profilo per ogni membro della famiglia e imposta limiti di tempo personalizzati e altre indennità online

Livelli di filtro: impostazioni di sicurezza one-touch che bloccano i siti Web in base all’adeguatezza all’età

Limiti di tempo: imposta limiti di tempo giornalieri e nel fine settimana su quanto ogni membro della famiglia può spendere online

Approfondimenti: controlla quali siti visitano i tuoi figli e quanto tempo trascorrono su ciascuno di essi

Sospendi connettività: sospendi l’accesso a Internet a tutta la famiglia con il semplice tocco di un pulsante. Ideale per rimuovere le distrazioni durante la cena o la serata di gioco in famiglia.

