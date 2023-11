La lampadina che comandi a voce ora la paghi solo 9 euro: risparmi anche in bolletta!

Anche le lampadine sono diventate ormai da tempo smart, ovvero sono gestibili tramite app e comandi vocali. Il che è molto utile per programmarle, utilizzarle senza scomodarsi accendendo o spegnendo un bottone e va tutto a vantaggio della bolletta finale. TP-Link Tapo L530E è un’ottima lampadina intelligente, con WiFi integrato, senza necessità di hub, che si comanda a voce tramite assistenti vocali come Alexa e Google Home, 806 lumen, 9W(Equivalente 60 W) e un comunissimo attacco di tipo E27. Quindi potrai comodamente applicarla in casa al posto delle lampadine che hai in casa senza alcuna modifica aggiuntiva. Puoi gestirla tramite APP Tapo, quindi puoi programmarla per accenderla/spegnerla quando rientri o appena sei uscito di casa. La Classe di efficienza energetica è F. Oggi hai tutto questo a soli 9,99 euro grazie allo sconto del 33%!

TP-Link Tapo L530E: caratteristiche tecniche

La lampadina smart TP-Link Tapo L530E ti permette di controllarla ovunque tu sia, grazie alla semplice app gratuita Tapo, scaricabile per iOS e Android, su smartphone e tablet. Ti consente di modificare la densità e il colore della luce in base alle tue esigenze: feste, cene romantiche, lettura di un libro, lavoro al pc, studio, gaming, ecc. Potrai scegliere tra 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Molto semplice da installare, grazie all’attacco E27 e l’aggancio al WiFi di casa immediato.

Funziona con Alexa e Google assistant: ti basterà dire per esempio “alexa, accendi la luce” o “ok google, oscura le luci della mia camera“. Non sarai più costretto ad alzarti dalla poltrona per accendere o spegnere la luce, o raggiungere un’altra stanza o il corridoio mentre sei sul lato opposto della casa. Può servire anche da deterrente per i ladri: simula automaticamente che qualcuno sia a casa per spaventare i visitatori indesiderati.

Dunque, cosa attendi? Oggi hai tutto questo a soli 9,99 euro grazie allo sconto del 33%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.