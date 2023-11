Due strisce LED con comando vocale a soli 32 euro: approfittane ora!

Due strisce LED TP-Link Tapo L900 Smart Wi-Fi, di 5 metri cadauna, con comando Vocale Compatibile con Alexa e Google Assistant, con alimentatore, Sync-to-Music, accorciabile e con controllo da remoto con APP oggi le paghi solo 32,99 euro grazie allo sconto del 34%! Approfittane per illuminare casa, ufficio o il tuo locale come vuoi, programmando i colori o gestendoli comodamente a voce. Potrai restituirli entro il 31 gennaio, quindi puoi anche regalarli senza il rischio che non possano essere restituite.

LED TP-Link Tapo L900 Smart Wi-Fi: le caratteristiche

E’ possibile scegliere tra 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a calda per dare il colore desiderato a una stanza. Tapo L900-10 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Una volta trovata l’impostazione ideale per una cena, una serata film o per la lettura di un libro puoi salvare i parametri e richiamarli rapidamente tramite l’app Tapo senza quindi doverli impostare ogni volta. Puoi anche impostare che si sincronizzano al ritmo di musica.

Puoi anche tagliare la striscia in più parti, così da diffonderla nell’ambiente in più punti. Grazie al comodo supporto adesivo non dovrai fare fori nel muro. Installazione e gestione intuitiva grazie alla comoda app Tapo per dispositivi Android e iOS; collega L900-10 alla rete Wi-Fi e sei subito pronto a personalizzare i tuoi ambienti. Ideale anche per pub, lounge bar o ristoranti. Puoi regalarle a chiunque, anche a chi è poco pratico di tecnologia. La lunghezza è di 5 metri a striscia.

