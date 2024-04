TP-Link Tapo P105: la presta smart costa pochissimo su Amazon: è il nuovo MINIMO

È il momento giusto per acquistare una nuova presa smart TP-Link Tapo P105. Il modello in questione, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 9,99 euro. Si tratta di un nuovo prezzo minimo storico. Scegliendo di acquistarne 4 unità, inoltre, c’è uno sconto extra del 5% che porta la spesa per singola unità a 9,49 euro. La smart plug è venduta e spedita da Amazon ed è acquistabile di seguito.

TP-Link Tapo P105: minimo storico per la presa smart

La presa intelligente TP-Link P105 ha tutto quello che serve per poter soddisfare le esigenze degli utenti. È possibile utilizzare il controllo da remoto, tramite l’app ufficiale, oppure i comandi vocali, grazie alla compatibilità con Alexa e con Google Home. Ci sono, inoltre, svariate funzioni a disposizione degli utenti come la possibilità di programmare orari di accensione e spegnimento.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la TP-Link Tapo P105 al prezzo scontato di 9,99 euro. L’offerta in questione è disponibile solo per un breve periodo di tempo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto aggiuntivo del 5% è disponibile acquistando almeno 4 unità della presa smart, con un costo per singola unità di 9,49 euro. Gli sconti sono validi solo per un breve periodo di tempo.

